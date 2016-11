Pri trgovcu njegov avto takoj izgubil 100.000 km

V oglasu so spoznali motor, ki je imel prevoženih kar 40.000 kilometrov več. Kje so se izgubili? Foto: splet

CELJE, MIKLAVŽ – Slovenska obsedenost z avto-moto pločevino ima različne nivoje in je pregovorno eno večjih psiholoških bremen našega sodobnega, mobilnega naroda. V potrošniški dobi, v kateri menjavamo vozila (pre)pogosto, pa se rado čisla manjše število prevoženih kilometrov pri rabljenih avtomobilih in motorjih. Veljajo prepričanja, da so to odločilni podatki, ki nam dajo kaj vedeti že na prvi pogled. Že poprej se je dogajalo, da so prodajalci goljufali pri prevoženih kilometrih; a ni bilo spleta, ki bi približal podatke o vozilu iz Celja ali Miklavža na Dravskem polju v vsako slovensko vas, še preden človek trepne z očesom.



V torek malo pred polnočjo se je znotraj skupine Motoristi na družabnem omrežju facebook pojavilo opozorilo uporabnika Jureta o vozilu z zbitimi kilometri: »Pozor! Motor, odkupljen od prijatelja, je v 14 dneh čudežno izgubil 40.000 km.« V nadaljevanju objave opisuje, da je prijatelj ter nekdanji lastnik Gregor spoznal svoj motor na spletnem oglasniku: »Prijatelj ga je prodajal z 72.000 kilometri. Trenutni prodajalec je oglas umaknil, spremenil oglas v yamaho R6 s slikami tega kawasakija, potem tudi ta oglas umaknil.«

