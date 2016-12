Pri sečnji umrlo osem lastnikov gozdov

LJUBLJANA – Letos je v gozdu umrlo osem lastnikov gozdov, ki so pripravljali drva ali podirali drevesa za na žago.



»Statistično se je število nesreč s smrtnim izidom pri delu v gozdu letos vendarle malce zmanjšalo, saj je to manj od dolgoletnega povprečja, ko je v naših gozdovih zaradi padajočega debla, odlomljene veje ali valečega se štora preminilo 10 ljudi na leto,« pove Andrej Grum z Zavoda za gozdove Slovenije, ki se že 25 let ukvarja z varnostjo pri delu v gozdu. Za uvod povejmo še to, da v prispevku obravnavamo nesreče lastnikov gozdov oziroma občanov, ki niso profesionalni sekači in podiranje in razžagovanje dreves ni njihov poklic. Profesionalcev se je od osamosvojitve ponesrečilo le nekaj.



Negibnega pripeljali na vozu



Pred pol stoletja je na kmetih veljalo, da sta podiranje dreves in spravilo lesa najnevarnejši opravili na kmetiji, to je bilo po številu nesreč s smrtnim izidom kot po številu lažjih ali težjih poškodb primerljivo z delom v rudniku.



Starejše gospodinje iz vasi na Kozjanskem so mi pred leti povedale, kako so bile v skrbeh ob dnevih, ko so možje zapregli konje in se odpravili v gozd.

