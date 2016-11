Pri Klemenčičevih preprodajali tudi konje, vredne celo premoženje

LJUBLJANA – Žena ministra Gorana Klemenčiča, Nina Zidar Klemenčič, je za zastopanje propadle Faktor banke prejela neverjetnih 887.971,28 evra, poroča Nova24 TV.

Žena ministra služi še marsikje drugje. Poleg četrt milijona, ki smo jih plačali davkoplačevalci, so pri omenjeni televiziji izvedeli, da se ukvarja tudi s preprodajo konj. In to ne takih, ki jih znana ljubljanska veriga hitre prehrane predeluje v zrezke. Gre za prestižne plemenske živali; ena sama naj bi menda stala toliko kot nov mercedes S.

Odpira se vprašanje konflikta interesov, saj je v istem času njen mož služboval kot prvi borec proti korupciji, danes pa je minister za pravosodje.

Kaj je skritega za zidovi ministrstva?

Informacij, s kakšnim premoženjem razpolagata zakonca Klemenčič, po navedbah Nova24 TV ni bilo mogoče dobiti. Minister je sicer svoje premoženje razkril že pred časom, kot od njega veleva zakonodaja, a vrag se skriva v podrobnostih: nič mu ni moglo preprečiti, da ne bi česa prepisal na ženo in tako pometel pod preprogo.