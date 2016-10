Pri Jazbecu so se igrali: za 70 tisočakov

LJUBLJANA – Da upad prihodkov ni ovira za trošenje, obnavljanje in poletne igre, dokazuje primer Banke Slovenije (BS), kjer ob tem vztrajno narašča tudi število zaposlenih.

V naši centralni banki, ki jo od leta 2013 vodi guverner Boštjan Jazbec, so pred kratkim obnovili avlo (za osemsto tisočakov), pred tem pa še zunanjost, stopnišče in delno tudi prostore vodstva. Po poročanju oddaje 24 ur je Banka Slovenije lani kljub upadu prihodkov zgolj za lastno delovanje porabila 31 milijonov evrov, od tega 20 milijonov za svoje zaposlene.

Število zaposlenih se sicer vztrajno bliža številki 500, od tega je kar osem kuharjev in natakarjev (pomaga jim še en najeti delavec). Njihove interna restavracija nudi subvencionirane cene, pozimi pa so nabavili za slabih 270 tisoč evrov živil, je pokazala aplikacija Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Erar.

Ker je treba zaposlene vsake toliko tudi izobraževati, so za to lani namenili 350 tisočakov, za oceno kompetenc vodij dobrih 31 tisočakov, za poletne regionalne igre pa 70 tisočakov, kjer so si žepe napolnili zlasti hotelirji in restavracije.