Pri 97 letih še raztegne meh

ČAKOVA – V občini Sv. Jurij ob Ščavnici imajo lepo navado, da župan obiskuje občane, ki so dopolnili 90 let življenja, vsako leto pa obišče tudi najstarejšega občana ali občanko. Tokrat je Miroslav Petrovič presenetil najstarejšo občanko Jožefo Belec - Pepiko iz Čakove, ki je praznovala 97. rojstni dan. Spremljale so ga direktorica občinske uprave Francka Lavrenčič, predsednica Krajevna organizacije Rdečega križa Sv. Jurij ob Ščavnici Cvetka Fiala in poverjenica KORK Rozina Kraner.



Po izrečenih čestitkah so se vsi skupaj poveselili ob obloženi mizi, za katero je poskrbela Pepikina hčerka Silva, ki z družino živi v Okoslavcih, vsa pozornost pa je bila kajpak namenjena slavljenki, ki ji spomin še vedno odlično služi.

