Pri 108 letih je umrla najstarejša Slovenka

MARIBOR, ZGORNJI LESKOVEC – Tako tiho, skoraj skrito pred javnostjo, kot je živela, tako mirno in skoraj neslišno se je Julijana Turk tudi poslovila. Čez 22 dni bi upihnila 109. svečko, a se je srce najstarejše Slovenke v začetku letošnjega leta dokončno ustavilo. »Še pred dvema mesecema je bilo vse v redu, zatem jo je ujela demenca. Ni več prepoznavala ljudi, a ko sem ji z velikimi črkami napisala imena, je prebrala in se nemudoma spomnila. V zadnjem času ni več veliko govorila. Vsakodnevno je imela negovalko,« nam je konec materine zgodbe začela razlagati Slavica Grabrovec, hčerka najstarejše Slovenke.



Knjige, TV, molitev



Vsi polnoletni Slovenci so bili rojeni v minulem stoletju. A nihče izmed živečih na svoji osebni izkaznici ni imel zapisanega starejšega datuma rojstva, kot ga je imela Julijana Turk: rojena 13. februarja 1908. leta. Na svet je privekala v Varnici pri Ptuju, vasici sredi Haloz. Tam je živela, vse dokler se pred 23 leti ni preselila v stanovanje k hčerki Slavici Grabrovec v Novo vas v Mariboru. »Skrbela sem zanjo, četudi je k njej vsako jutro in večer prihajala negovalka,« je povedala hčerka, ki je tudi sama že dopolnila 68 let.

