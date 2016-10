Pri 107 letih poje, vinu se ne odpove

MURSKA SOBOTA – V Mestni občini Murska Sobota, v katero spada Društvo upokojencev Krog-Satahovci, so ponosni na najstarejšo občanko in častno članico upokojenskega društva Matildo Serec, po domače Tiliko, ki je v petek v Krogu na upokojenskem srečanju praznovala 107. rojstni dan. Matilda je rojena 22. oktobra 1909 v Kraščih na Goričkem. Ponosna je, da je kljub trdemu kmečkemu delu učakala tako visoko starost: »Vsem ta sreča ni dana,« pripomni Tilika. Njen recept za dolgo življenje je živeti umirjeno, brez jeze in stresa, uživati pristno domačo hrano, biti veliko na svežem zraku, se veliko gibati, biti dobre volje in vsakemu nameniti prijazno besedo.



Jubilantka je marsikaj doživela: od sprememb držav, voditeljev, valut do političnih režimov. Ponosna je, da je v druščini stoletnikov, pri čemer se je pošalila: »Lahko bi ustanovili klub stoletnikov, kajti veliko jih živi v Sloveniji.« Odraščala je v kmečki družini, saj je še kot mlado dekle spoznala trdo kmečko delo na zemlji, nekaj časa je sicer hodila na sezonsko delo v Avstrijo. Že vrsto let je vdova, z možem Jožefom sta imela majhno kmetijo in obdelovala polja, redila živino. Ko je bila mlajša, je veliko hodila pomagat kmetom po vasi Satahovci, predvsem za preživetje družine. Ob reki Muri pa je svojčas nabirala razna zelišča, bezeg in različno cvetje. Šivala je vreče za moko, saj so domače pšenično zrnje vozili mlet v bližnji mlin.

