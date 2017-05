Preživlja se s tistim, kar nabere v gozdu

TRŽIČ – »Kadar mi je najbolj hudo, se zapodim v pospravljanje,« nam prizna 73-letna Ana, ko jo obiščemo na njenem domu v gorski vasici v bližini Tržiča. Glede na to, da je njeno stanovanje kot iz škatlice in da bi v njem težko našli prahec ali kakršen koli znak zanemarjenosti, sklepamo, da je njena stiska res zelo velika. Neizmerno jo je sram, da se ji to dogaja, zato se noče izpostavljati. V njeni bližini živi kar nekaj pomembnih osebnosti, nikomur pa se ne sanja, da je z njihovo prijazno in delovno sosedo, s katero občasno na vrtu izmenjajo kakšen nasvet, tako hudo. »Vse življenje sem hodila v službo in plačevala prispevke, zdaj pa dobivam to miloščino in se skrivam pred ljudmi. Na nikogar se ne morem obrniti,« žalostno pripoveduje.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«