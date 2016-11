Preživeti mora z evrom na dan

NOVA GORICA – »V pričakovanju tega pogovora že nekaj dni slabo spim,« je moral že uvodoma priznati Dragan Malešević, doma iz Nove Gorice. Toda šele v nadaljevanju, ko se je njegova pripoved že dodobra razplamtela ter dobila tiste ključne obrise, smo spoznali, da ni imel prav nobenega razloga, da bi se slabo počutil. Resnično, Dragan je človek, ki bi moral biti že zaradi svojega upanja, optimizma in vere v boljše čase – zgled vsem nam!



»Poglejte,« nas je v tistem presunil. »Zavedam se, da mnogi živijo neprimerno slabše in še bolj klavrno od mene. Ti bi si seveda prej zaslužili pomoč! Moja največja in neusahljiva želja je tako ali tako, da bi mi nekdo nekoč ponudil kakšno delo, da bi se končno počutil koristnega!« je tožil 38-letni Dragan, ki je prek javnih del štiri leta na avtobusnem postajališču že pobiral listke za stranišča, pa so ga opeharili za prav toliko let delovne dobe, »ti ne veš, koliko bi mi to pomenilo«?!, so bile besede, ki so priletele v nas kot ostre puščice. Predvsem zato, ker se zavedamo, da živimo v času, ko je videz pomembnejši od znanja in prizadevnosti. Želje po delu in koristnosti. Ko je oblika daleč pred vsebino. Dragan Malešević živi v napačnem času: je človek vsebine. Njegova oblika je pač prezahtevna za povprečno človeško oko. Njegova oblika je namreč plod zahrbtnega tumorja na možganih, ki je v Dragana, prej zdravega fantiča, priletel, ko mu je bilo komaj deset let in je bil šele v tretjem razredu osnovne šole.

