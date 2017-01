Previdno: v Sloveniji potrdili novi podtip ptičje gripe

LJUBLJANA – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri prostoživečih pticah v Sloveniji odkrila novi podtip aviarne influence H5N5. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob tem poudaril, da pri ljudeh doslej v svetu ni znanega primera obolenja z virusom take influence, vseeno pa pozivajo k previdnostnim ukrepom. Zapisali so, da še ne poznajo potenciala podtipa tega virusa za prenos na ljudi.

Poginulih ptic, ki jih najdemo v naravi, se po opozorilih inštituta ne smemo dotikati z nezaščitenimi rokami. Če smo se jih že dotaknili brez zaščite, si roke skrbno umijmo z milom in vodo. Dokler si rok ne umijemo, se ne dotikajmo obraza, predvsem očesnih veznic in nosne ustne sluznice, piše na spletnih straneh inštituta.