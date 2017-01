Previdno! Na cesti je kot na drsališču

LJUBLJANA – Agencija RS za okolje (Arso) je izdala rumeno opozorilo zaradi nevarnosti poledice in žleda. Tisti, ki ste se danes že odpravili na pot, ste gotovo opazili, da je cesta nevarno spolzka. Rumeno opozorilo so izdali za celotno območje Slovenije, razen za severozahodni del. Poleg tega na primorskem koncu opozarjajo še pred dežjem, na severovzhodnem delu pa pred nizkimi temperaturami.

Pred poledico opozarjajo tudi na spletni strani prometnoinformacijskega centra, kjer so zapisali: »Zaradi nizkih temperatur in napovedanih padavin je ponekod po Sloveniji danes v dopoldanskem času velika možnost poledice. Vozite previdno, s primerno hitrostjo in s primerno varnostno razdaljo.«

