Preverite, kakšna je nova vrednost vaše nepremičnine

LJUBLJANA – Pri Geodetski upravi RS (Gurs) so konec lanskega leta napovedali, da bodo vrednosti nepremičnin v registru nepremičnin prilagodili stanju na trgu v obdobju 2014–2017. Ker so se cene stanovanj v tem času zviševale, je vlada sprejela uredbo, po kateri so se vrednosti stanovanj zvišale za do 25 odstotkov, pisarn in lokalov znižale za do 20 odstotkov, pri kmetijskih zemljiščih pa so napovedali spremembe v obe smeri. Kakšna je nova vrednost vaše nepremičnine, lahko preverite tukaj.

Vrednosti stanovanj so indeksirane v Ljubljani z okolico ter v Grosupljem, Ribnici, na Vrhniki, v Medvodah, Logatcu in Mengšu, v Kamniku in Kranju, v Novem mestu in Črnomlju, Sežani, Idriji, Ajdovščini, Postojni in Vipavi, v Izoli, delu Kopra in Ankaranu, v Radečah, Sevnici, Krškem in Brežicah, v Celju, Velenju, Mozirju, Slovenj Gradcu, Mislinji, na Ravnah na Koroškem, v Mežici, Dravogradu in Radljah, v delu Maribora, Šentilju, Lenartu, Gornji Radgoni, Ormožu in Ljutomeru ter v nekaterih manjših naseljih.

Vrednosti hiš tudi navzgor

Vrednosti hiš so zvišane za 10 do 12 odstotkov, in sicer na širšem območju Ljubljane ter v okolici Vrhnike in Polhovega Gradca, v Bohinju in na Bledu, v Postojni, Celju in Laškem.

Vrednosti lokalov in pisarn so se znižale; lokalov za 10 do 19 odstotkov, pisarn pa za 10 do 20 odstotkov. Vrednosti kmetijskih zemljišč so se na zahodu znižale za 10 odstotkov, na vzhodu in na posameznih območjih osrednje Slovenije južno od Ljubljane pa zvišale v razponu do 25 odstotkov.