Preverite, ali boste pri svoji pošti od zdaj naleteli na zaprta vrata

Pošta molči, ministrstvo pa pravi, da nima pristojnosti Pošta na naša vprašanja o novem delovnem času ne odgovarja, so pa odgovore poslali z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za izvajanje zakona o poštnih storitvah, a pravijo, da nimajo pristojnosti nad delovnim časom posameznih poštnih poslovalnic. Pravijo, da je Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije neodvisen regulativni organ v delu, ki se nanaša na poštne storitve, določa pravice in obveznosti izvajalcev in uporabnikov poštnih storitev. Kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve in s tem preoblikovanje pošte v pogodbeno pošto pa sodi v pristojnost Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, ki tudi nadzira izvajanje njihovih poštnih storitev. »Delovni čas poštnih enot je objavljen na vsaki posamezni poštni enoti, na internetni strani Pošte Slovenije d.o.o. pa najdete delovni čas poštni enot po vsej Sloveniji kot tudi lokacijo posamezne poštne enote na ozemlju Republike Slovenije.« Ministrstvo na vprašanje, ali pristojni minister Zdravko Počivalšek podpira takšne ukrepe in ali se mu zdijo smotrni, ne odgovarja.