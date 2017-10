Prevaža se kar brez vozniške, zato mu bodo avtomobil uničili

»Tukaj je stal avto, in ker nisem dovolil, da bi ga odpeljali, so me odrinili, tako da sem se skotalil po cesti približno deset metrov,« pripoveduje upokojenec. Foto: Dejan Javornik

MAKOLE – Težko je bilo razumeti 59-letnega Ivana Belo iz Štatenberga v občini Makole, ko je razlagal, kaj se mu je zgodilo na praznični dan pred tremi leti, saj se je njegova pripoved mešala s podobnim dogodkom, ki se mu je pripetil 30. maja 2016. Pred hiško na vrhu hriba, kjer se cesta konča, kaže, kako so se policisti na dan mrtvih 2014 pripeljali za njim, na njegovi zemlji z njim – »ne vem sploh, zakaj« – opravili postopek, nato pa mu zasegli avto.



»Nekaj pred 19. uro so pripeljali za menoj in me začeli spraševati, kaj imam v garaži. Pa sem jim rekel, da jih nič ne briga, ker so na zasebni posesti,« pojasnjuje upokojenec in dodaja, da jim je hotel preprečiti, da bi avto odpeljali. »Ko so me trije policisti prijeli in porinili stran, sem padel po škarpi približno deset metrov v globino. Pri tem sem si zlomil ključnico, oni pa so me pustili poškodovanega, odpeljali pa avto.«

Priznal, da jih je oviral

»Ko so mi rekli, da bodo odpeljali avtomobil, sem se razjezil in jih, priznam, oviral pri njihovi nameri, tudi kakšno krepko sem jim namenil. Zato so mi roke vklenili na hrbet in me tako močno porinili na tla, da sem si poškodoval rame.

