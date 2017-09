Pretres na barometru: veste, kdo diha Pahorju za ovratnik?

LJUBLJANA – Opozicijska stranka SDS je tako kot vse mesece v zadnjem letu na vrhu z 18,6-odstotno podporo. Sledi SD z 12,5-odstotno podporo, na tretjem mestu pa je SMC, ki bi ga volilo devet odstotkov vprašanih, so rezultati zadnje ankete Dela. Sledita Levica s 7,7-odstotno podporo in NSi s 7,3 odstotka. V parlament bi se uvrstila še stranka Desus (pet odstotkov). Med zunajparlamentarnimi strankami, blizu praga za vstop v DZ, sta SLS in tudi stranka Zeleni Slovenije – dosegli sta 2,8- oziroma 2,7-odstotno podporo. Stranka Gibanje za otroke in družine ima po tokratni anketi nižjo podporo (1,7 odstotka). Volitev se ne bi udeležilo 10,9 odstotka vprašanih, katero drugo stranko bi volilo 9,7 odstotka, 6,7 odstotka pa je neopredeljenih.

Kaj pa politiki?

Pretres na barometru priljubljenosti politikov pa povzroča uvrstitev Marjana Šarca na lestvico. Avgusta so ga anketiranci izbrali kot tistega, ki se jim zdi primeren za ocenjevanje, in takoj ko se je pojavil na seznamu politikov, se je zavihtel pod sam vrh, tik za aktualnim predsednikom Borutom Pahorjem. Za njima je tradicionalni seznam, od Violete Bulc do predzadnjega Matjaža Hanžka. Zmago Jelinčič in Janez Janša, ki sta se uvrstila za njim, se z lestvice poslavljata. Prihodnji mesec se na barometer vračata Zoran Janković in Alenka Bratušek.

Spletna in telefonska anketa Dela je bila opravljena med 31. avgustom in 7. septembrom na reprezentativnem vzorcu 1009 odraslih državljanov.