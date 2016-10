Preskakovanje vrst: na onkološkem inštitutu sumijo dva zdravnika, v UKC več

LJUBLJANA – Kriminalisti po neuradnih informacijah preiskujejo več zdravnikov, ki so na UKC Ljubljana bolnikom omogočili preskakovanje čakalnih vrst. Na onkološkem inštitutu naj bi bila dva takšna zdravnika. Poleg tega naj bi deloval posrednik, ki se je bolnikom zagotavljal, da pozna zdravnike in lahko tako poskrbi, da pridejo prej na vrsto.

Na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so preiskave po neuradnih informacijah potekale na ginekološki, interni in kirurški kliniki. Točno število zdravnikov, ki so se znašli pod drobnogledom policistov, še ni znano, bilo pa naj bi jih med pet in deset.

Na onkološkem inštitutu pa naj bi kriminalisti preiskovali dva zdravnika. Šlo naj bi za omogočanje preskoka čakalne vrste eni bolnici.

Povezane vsebine Policijska preiskava v UKC

Prisluškovanje posredniku

Po neuradnih informacijah naj bi policija prisluškovala posredniku, ki je zagotavljal, da pozna zdravnike in lahko tako poskrbi, da bolnik pride prej na vrsto. Nekatere informacije gredo v smer, da je ta oseba zaposlena v UKC.

Policija je sicer z informacijami skopa. Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da izvajajo določene aktivnosti v predkazenskem postopku glede suma storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Zaradi tajnosti podatkov postopka pa informacij ne morejo posredovati.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc pa je v pisni izjavi poudarila, da že ves mandat zagovarja ničelno toleranco do korupcije in podpira vse preiskave v zvezi s tem.