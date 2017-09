Presenetil z odločitvijo: ne bo kandidiral za predsednika

LJUBLJANA – »Zmago Jelinčič Plemeniti ne namerava kandidirati na volitvah za predsednika države, saj bo vse svoje moči posvetil boju za ponovni vstop Slovenske nacionalne stranke v parlament.« Tako so včeraj zvečer sporočili iz stranke Slovenske nacionalne stranke (SNS), ki jo vodi Jelinčič Plemeniti, njegovi podpredsedniki pa so Alenka Jelenovič, Srečko Prijatelj, Jani Ivanuša in Zoran Stevanović.

Čeprav se je pred časom govorilo, da bo predsednik SNS kandidiral, so zdaj iz stranke pojasnili, zakaj se je odločil za nepričakovani korak: »Eden od njih je, da bi tem volitvam težko rekli predsedniške, saj so bolj podobne izboru največjega klovna v državi. Razlika med kandidati, če izvzamem enega samega, dr. Jazbeca, je ta, da si glavni kandidat gradi podobo in nabira volivce za naš denar, ostali kandidati pa vsak s svojimi sredstvi. Nivo predstavitev in razlag o kandidaturah je tako izredno nizek in primitiven, da predsednik SNS, gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, pri tej farsi noče sodelovati, saj si ne želi umazati imena.«

Moti ga tudi, da je funkcija predsednika države močno razvrednotena, za kar v stranki krivijo aktualnega predsednika. Izpostavljajo še, da lahko vsak norec kandidira za predsednika države.