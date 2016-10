Prepolovil je čredo, a ga vseeno napadajo

LESCE – Sredi Nove vasi pri Lescah, čeprav bi na pogled dejali, da je bližje Radovljici, stoji kmetija. Več jih je v bližini, a ta, ki se ji po domače reče Pr' Božič, gre nekaterim v vasi v nos. No, da se iz govedorejskih poslopij ni nadejati dehtečih vonjav, je jasno. Nekoč, ko so zemljo po naseljih poleg govedi in drugih domačih živali tlačili še naši pradedi, so živino imeli skoraj pri vsaki hiši. Vsaj kravico in par kokošk, morda še prašiča, je imel vsak naš prednik, da ni družina trpela lakote. Z leti je kmetovanje po vaseh, ki se dotikajo mest, kot sta Lesce ali Radovljica, zamrlo. Na parcelah, ki so si jih razdelili dediči, so namesto hlevov začele rasti hiše. V njih živijo ljudje, ki si ne mažejo rok s kidanjem gnoja. Gredo v službo, popoldne se vrnejo, posedijo na terasi in ob lepih razgledih do konca užijejo dan. Po hrano gredo v supermarket. Hja, problem nastane, če sredi tako moderniziranega naselja vztraja kak kmet. Tako je v Novi vasi.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.