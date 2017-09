Preplah: Adrijino letalo prizemljeno

Ni redkost »Udari ptic niso redek pojav v letalstvu. V vsakem primeru udarca ptice v letalo smo in bomo ukrenili vse, da se zagotovi varnost, saj je ta najpomembnejša in zato žal pride tudi do neprijetnih situacij za potnike, npr. do zamude leta. Za tovrstne občasne neljube dogodke se Adria Airways svojim potnikom iskreno opravičuje in zahvaljuje za njihovo razumevanje. Upamo, da bi tako naši potniki kot najširša javnost razumeli, da je zagotavljanje varnosti potnikov, posadke in letala ključnega pomena,« je še povedala Špela Mivšek.