Preplah: Adriino letalo prizemljeno

ZGORNJI BRNIK – Kot smo izvedeli je bil let med Ljubljano in grškim Zakintosom, kamor je potnike peljala Adria Airways, prekinjen sredi leta. Seveda je med potniki sprva zavladal preplah.



Obrnili smo se na Adrio Airways, da pojasni, kaj se je zgodilo. Špela Mivšek, predstavnica Adrie Airways za korporativno komuniciranje nam je zaplet pojasnila takole: »Danes je po vzletu letala iz letališča Ljubljana proti Zakintosu prišlo do udara ptice v prednji levi del trupa letala. V skladu z varnostnimi zahtevami in predpisanimi postopki je bil let prekinjen, letalo pa se je vrnilo na ljubljansko letališče. Pri tem varnost potnikov, posadke ter letala ni bila ogrožena.«



Pregledan in spet v zraku

Na največjem slovenskem letališču je sledil standardni postopek v takšnem primeru, je še razložila: »Letalo je v skladu s procedurami po pristanku moralo pregledati tehnično osebje, nato pa je bilo letalo vrnjeno v komercialno letenje. Na Zakintosu je pristalo z dvourno zamudo.«

Ni redkost

»Udari ptic niso redek pojav v letalstvu. V vsakem primeru udarca ptice v letalo smo in bomo ukrenili vse, da se zagotovi varnost, saj je le-ta najpomembnejša in zato žal pride tudi do neprijetnih situacij za potnike, kot npr. zamuda leta. Za tovrstne občasne neljube dogodke se Adria Airways svojim potnikom iskreno opravičuje ter zahvaljuje za njihovo razumevanje. Upamo, da bi tako naši potniki kot najširša javnost razumeli, da je zagotavljanje varnosti potnikov, posadke in letala ključnega pomena,« je še dodala Špela Mivšek.

