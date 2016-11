Preplačane proteze ne dvigajo zdravniških plač

LJUBLJANA – Včeraj, po prvem tednu zdravniške stavke, je bil dan d za vladne pogajalce ter sočasno tudi, jasno, za predstavnike glavnega stavkovnega odbora slovenskega zdravniškega sindikata Fides. Člani sindikata v nekaterih zdravstvenih zavodih – v vseh slovenskih zdravstvenih zavodih dela skoraj 6000 zdravnic in zdravnikov (roko na srce, pri nas imamo resda komaj 2,9 zdravnika na tisoč prebivalcev, v Avstriji, kjer zaposlujejo tudi slovenske zdravnike, ki odhajajo tja s trebuhom za kruhom, pa denimo 4,7) – so se sicer že po prvih dnevih z glavnim stavkovnim odborom dogovorili za milejši stavkovni režim in kljub stavki še naprej opravljali tudi posege, ki bi jih lahko preložili na poznejši čas.



Ko direktorica prvič sliši



Če si iskanje odgovora na vprašanje, ali politika res ne more stavkajočim zdravnikom ustreči z izpolnitvijo njihovih zahtev glede standardov in normativov ter primernejših plač, nekoliko poenostavimo, pridemo lahko tudi do nekoliko poenostavljenega odgovora. Ker ni logično, da po eni strani vsi dežurni kritiki zdravniškega sindikata slednjemu očitajo, češ da so njegove zahteve povsem nerealne (pretirane), hkrati pa ne naredijo skoraj ničesar za to, da bi končno začeli učinkoviteje preprečevati zapravljanje zdravstvenega denarja z nakupovanjem predragih opreme – se spomnite afere z operacijskimi mizami? –, pripomočkov in zdravil. Tako lahko direktorica novogoriške splošne bolnišnice prim. dr. Nataša Fikfak novinarki TV Slovenija Eriki Žnidaršič prostodušno – kot da bi bilo to nekaj samoumevnega! – prizna, da celo prvič sliši za to, da je najdražji posrednik za nabavo umetnega kolka, ki je stal 2000 evrov, pri vsakem dobavljenem umetnem kolku lahko v svoj žep pospravil celo do 800 evrov. Primarij Fikfakova, ki je na čelu bolnišnice »komaj« dve leti, naj bi poleg tega tudi prvič slišala, da javni novogoriški zavod nekatere pripomočke edini kupuje prek posrednika ter ekskluzivni dobavitelj bolnišnice, ajdovsko podjetje Primsell trading ali, na primer, sežanski dobavitelj umetnih kolkov Marc Medical lahko prejemata fantastične provizije. A žal ne gre zgolj za preplačevanje pripomočkov ter za nepojmljive marže in provizije, gre tudi za skoraj neverjetne razlike v ceni zanje, ki so jo doslej plačevali različni slovenski zdravstveni zavodi. Neverjetna je tudi – pa ne že spet?! – razlika med ceno, ki jo »morajo« plačevati nekateri slovenski zdravstveni zavodi, v primerjavi s ceno enakih pripomočkov, ki jo plačujejo zdravstveni zavodi na območju drugih držav članic EU. Naši zavodi so, jasno, na slabšem. Tu pa najbrž že lahko govorimo bodisi o neposredni bodisi o objektivni odgovornosti vseh, ki bi morali po funkciji, ki jo zasedajo, preprečevati zlorabe in nedoslednosti, ne nazadnje o odgovornosti vodstva ministrstva za zdravje, ki naj bi mu bilo tako zelo do varčevanja.

