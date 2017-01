Prepiri o pršutu  in vojna za teran

LJUBLJANA, ZAGREB, BRUSELJ – Minister za kmetijstvo, a tudi za prehrano mag. Dejan Židan je pohitel in odpotoval v Bruselj, da bi se včeraj pozno popoldne neposredno odzval na poteze hrvaške vlade, ki je sicer tam, recimo bobu bob, že jeseni intenzivno, enostransko in uspešno lobirala za to, da bi Evropska komisija čim prej ustregla vinarjem iz hrvaške Istre, točno, da bi tudi njim dovolila uporabo imena teran. Na informacijo, da bi se to očitno res lahko že v kratkem zgodilo, se je slovenska vlada ogorčeno odzvala, minister Židan pa je evropskega komisarja Phila Hogana zaprosil za čimprejšnje srečanje, za pogovor o tem za nas bolečem trnu v peti. Naš minister je že vnaprej (še preden je odpotoval v Bruselj) razkril, da bo od komisarja Hogana vsekakor zahteval, naj ga podrobneje seznani z namerami Evropske komisije. Da bomo vedeli, pri čem smo in kaj nas lahko čaka.



Saj mi varujemo red EU!



Še več, napovedal je, da bo komisarju hkrati nazorno pojasnil, zakaj je za Slovenijo, ki je že leta 2000 legitimno ter v skladu z vsemi predpisi in pravili EU geografsko zaščitila označbo vina z območja slovenskega Krasa z imenom teran, to vprašanje vsebinsko in tudi politično tako zelo pomembno: »Pravica do zaščite je del evropskega pravnega reda, Slovenija pa ne želi, da bi se evropski pravni red (z)rušil, in bo storila vse, da se to ne bi zgodilo.« Skratka, slovenska stran želi doseči zgolj to, da bi znotraj EU spoštovali trdne zgodovinske in prepričljive pravne argumente. Uporaba imena (zaščitene označbe) teran pa je, kot je opozoril mag. Židan, pomembna tudi za nadaljnji obstoj in razvoj gospodarske dejavnosti ljudi, ki živijo na slovenskem Krasu. Zanimivo, zelo podobno trdi tudi hrvaška vlada, ki se je Evropski komisiji že pred časom zahvalila za dopis, v katerem je po prepričanju prve pisalo, da se v Bruslju vsekakor zavedajo, da je za nadaljnji obstoj in razvoj gospodarske dejavnosti vinarjev na območju hrvaške Istre še kako pomembno, da bi lahko tudi odslej proizvajali in prodajali teran. Kako?

