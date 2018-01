Preobrat v zgodbi okoli kredita SDS

LJUBLJANA – Slovenska demokratska stranka (SDS), ki se je v teh dneh morala zagovarjati zaradi najema kredita pri fizični osebi iz Republike Srbske Dijani Đuđić, se je zgodbi odločila narediti konec.

Stranka je namreč prek uradnega twitter profila sporočila, da so vrnili že počrpani del kredita fizični osebi in prekinili kreditno pogodbo. Poleg tega so plačali tudi obresti. »Če bo dokazana kršitev ZFPS, bomo kazen plačali,« so še dodali.

Tako. Glede na razlago 22. čl. ZFPS preds. Računskega sodišča smo že črpani del kredita danes vrnili z obrestmi vred in prekinili pogodbo. Če dokazana kršitev ZFPS, bomo kazen plačali. Pričakujemo pa enako vnemo #MSM pri raziskavi #IranNLBgate #Hakl @vecer in 16mio odpisa za ZJ — SDS (@strankaSDS) January 11, 2018

