Preobrat: to je Dars razkril o radarju na avtocesti

VRHNIKA, LJUBLJANA – Radar, ki je v minulih dneh stal na primorski avtocesti in je zaradi napačno postavljene prometne signalizacije dvignil kar precej prahu , ni deloval in lovil prehitrih voznikov. Iz odgovora, ki so nam ga danes posredovali iz Darsa, je razvidno, da je družba tam postavila le ohišje radarja, v katerem pa ni bilo merilne naprave, saj je za postavitev teh pristojna le policija, ki pa je že pojasnila, da radarja tam ni postavila.

Umirjajo promet

Mobilna ohišja za radarje, ki jih ima v lasti Dars, se lahko postavijo v sklopu prometnih zapor zaradi obnovitvenih oz. vzdrževalnih del, vendar za samo vsebino (radarsko napravo) in čas njene postavitve skrbi policija. Namen postavitve radarja za nadzor hitrosti ob zaporah pri obnovitvenih ali vzdrževalnih delih pa je meritev hitrosti vožnje, ki je namenjena umirjanju prometa. Pri Darsu so ob tem pojasnili, da je neprilagojena hitrost pereč problem na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je omejitev hitrosti znižana zaradi različnih razlogov. »Hitrost na teh odsekih ni omejena brez razloga, temveč zaradi varnosti cestnega prometa in varnosti izvajalcev del, zato želimo z umirjanjem hitrosti na teh odsekih zagotoviti večjo stopnjo varnosti vsem, delavcem na cesti in voznikom.«

Posipali so se s pepelom

V konkretnem primeru, ko je bil znak za omejitev postavljen pri izvozu z avtoceste, pri uvozu tik pred delovno zaporo in postavljenim radarjem pa prometnega znaka ni bilo, so potrdili, da znak res ni bil pravilno postavljen, kar obžalujejo in se obenem tudi zahvaljujejo za opozorila. »Znak pred izvozom Vrhnika je bil prestavljen v soboto, 30. aprila, približno 20 metrov naprej, ravno tako je bil v soboto postavljen znak 80/km na uvozu na avtocesto preko priključka Vrhnika (proti Ljubljani).«

Radarsko ohišje so delavci Darsa postavili v petek pozno popoldne, ko jih je policija opozorila na napako, pa so ga nemudoma odstranili. Pojasnjujejo, da ohišje ni bilo na tem mestu postavljeno niti 24 ur. »Radarska ohišja postavljamo za umiritev prometa, za večjo varnost. Tako bo tudi v prihodnje na deloviščih avtocest. Ali bo pri Vrhniki ohišje znova postavljeno, v tem trenutku še ne moremo napovedati,« so še zapisali in dodali, da se bodo dela na tem odseku končala predvidoma do 10. maja.