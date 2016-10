Prenovili domačijo, ki je stražila bolnico Franjo

CERKNO – Slamnate strehe so šle tako zelo v pozabo, da je na celotnem območju Slovenije pred desetletjem ostalo le še nekaj ostarelih mojstrov, ki so vedeli, kako se pripravi slama in polaga na streho. Lokalnim društvom je vendarle uspelo obuditi in ohraniti obrt, ki so se je priučili nekateri nad tradicijo navdušeni tesarji. A tudi to ne bi bilo dovolj, če ne bi bilo takih zanesenjakov, kot je 56-letni Marjan Rejec iz Dolenjih Novakov pri Cerknem. Pred leti mu je stric »zapisal svet na Kamlonarš«. »S teto nista imela otrok, pa sta dala meni,« pove Marjan, po poklicu delavec.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«