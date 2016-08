Premišljeni predšolski nakupi

V sklopu svojih jesenskih aktivnosti bodo v sodelovanju z lokalnimi centri za socialno pomoč namenili tudi donacijo družinam v stiski, v skupni vrednosti 3.500 evrov. Tako bo 14 družin v 7 slovenskih mestih (v Kranju, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Krškem, Kamniku in na Ptuju) prejelo 250 evrov za nakup šolskih potrebščin. Obiskovalce pa bodo izobraževali in spodbujali k racionalnem nakupovanju prek uporabnih vsebin, ki jih bodo ponudili na spletni strani. Marsikomu pa bo nakup potrebščin olajšala tudi možnost delnega povračila stroškov za šolske potrebščine in druge jesenske nakupe prek zbiranja računov.

»Vse pogosteje opažamo in poslušamo, da je vsako leto več družin, ki finančno ne zmorejo pokriti stroškov za nakup šolskih potrebščin,« opozarja Mojca Pavlišič, ki skrbi za aktivnosti v Qlandii. Številne družine preživljajo hude stiske, ker se vse težje prebijajo iz meseca v mesec, da bi zmogle pokriti vse najnujnejše stroške. Dodaten zalogaj pa jim ob začetku novega šolskega leta predstavljajo šolske potrebščine. Njihovi stroški se v nekaterih šolah ali razredih povzpnejo tudi čez 200 evrov za posameznega otroka. »Zato smo se v Qlandii odločili, da naše jesenske aktivnosti usmerimo v pomoč mladim družinam, da bi svojim otrokom lahko omogočili čim bolj prijeten začetek novega šolskega leta ter da bi ob tem tudi sami doživljali čim manj stresa,« pojasnjuje Pavlišičeva.

Do prihranka z ustrezno zorganiziranostjo

»Ob tem želimo mlade družine spodbujati tudi k racionalnemu nakupnemu odločanju tako pri izbiri pripomočkov za šolo kot tudi drugih jesenskih nakupov,« še dodaja Pavlišičeva in ob tem priporoča: »Pomembno je, da si starši pridobijo pravi seznam potrebščin, ki ga je sestavila šola njihovega malčka. Pogosto namreč otroci prinesejo domov več različnih seznamov, ki jih pripravijo razni ponudniki, kar lahko starše zavede, da nakupijo napačne stvari ali stvari, ki jih sploh ne potrebujejo.«

Kot pravi Pavlišičeva, je premišljeno nakupovanje morda na prvi hip nekoliko bolj zamudno, a se splača, saj je prihranek lahko očiten.

Najbolje je, da si starši že pred odhodom po nakupih naredijo seznam stvari, ki jih njihov šolar potrebuje. Pri tem večina šol omogoča izposojo učbenikov iz šolskega sklada. Če njihov otrok ni prvošolec, potem je smiselno tudi, da prej pregledajo, kaj od lanskih pripomočkov je ostalo nepoškodovano. Ali če imajo več otrok, lahko preverijo, če je morda starejšemu bratcu ali sestrici ostalo kaj uporabnega, kar lahko mlajši uporabi. Smiselno je tudi, da starši že pred odhodom po nakupih malo pregledajo ponudbo prek spleta ali med promocijskimi materiali in primerjajo cene.

Poskrbimo za čim večjo zbranost med nakupovanjem

Najbolje je, da se starši po nakupih odpravijo sami, saj se bodo tako izognili preveč čustvenemu nakupovanju ali pregovarjanju z otroki, poleg tega bodo lahko bolj zbrano in umirjeno preučili, kateri izdelek je pravi, ki ga potrebujejo. Namreč tovrstni nakupi zahtevajo dobro mero zbranosti, da lahko v ogromni ponudbi najdejo, kar rabijo in ob tem preverjajo, ali imajo zvezki, risalni listi in kolaž papir, pravo število listov; kakšne velikosti čopičev so na voljo; katere bombice pašejo v katero nalivno pero in podobno.

Dobro je treba tudi premisliti, pri katerih izdelkih je pomembna kakovost. Ni se smiselno osredotočati le na ceno, temveč tudi na kakovost izdelka in kako je narejen. Pogosto se izkaže, da kadar kupimo kakovosten izdelek, ga kupimo le enkrat in ga uporabljamo lahko tudi več let, medtem ko moramo poceni izdelek kupiti večkrat. Pozorni pa moramo biti tudi na šolske potrebščine s sličicami aktualnih junakov, ki so pogosto dražje in manj kakovostne. Poleg tega je tu še tveganje, da bo otrok prihodnje leto oboževal že novega junaka in obstoječega pripomočka ne bo več želel uporabljati.

Predhodno informiranje o akcijskih cenah in koristnih nasvetih

V Qlandii v sodelovanju z nekaterimi trgovci pomagajo družinam zniževati stroške za nakup šolskih potrebščin tudi s pomočjo akcijskih cen in možnostjo odplačevanja na obroke. Zato je pametno obiskati nekaj različnih trgovin, za boljši občutek, kaj se splača kje kupiti. Prav tako pa si v Qlandii prizadevajo tudi svojim obiskovalcem olajšati nakupovanje, da jih izobražujejo prek številnih uporabnih spletnih vsebin, ki vključujejo najrazličnejše ideje, nasvete, informacije, novice glede ponudbe določenih trgovin in podobno.

Donacija prikrajšanim družinam po Sloveniji

V Qlandii so se ob začetku tega šolskega leta odločili, da bodo skupaj z obiskovalci pomagali prikrajšanim družinam v lokalnih skupnostih širom po Sloveniji: v Kranju, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, Krškem, Kamniku in na Ptuju. V vsaki Qlandii iz navedenih mest bodo izbrali 2 okoliški družini s šoloobveznimi otroki in z donacijo, v vrednosti 250 evrov poskrbeli, da bo začetek šole tudi za njih nepozaben.

Nakup šolskih in drugih jesenskih potrebščin pa lahko nekoliko olajša tudi akcija zbiranja računov. Qlandie po Sloveniji bodo namreč obdarile 175 nagrajencev, ki bodo med 20. avgustom in 16. septembrom račun svojega nakupa oddali v nagradno skrinjico. Prejeli bodo darilne bone v vrednosti 40 EUR.

»Pomembno je, da v aktualnih družbenih razmerah, v katerih številne družine živijo na robru preživetja, izobražujemo ljudi in promoviramo vrednote, kot so pomoč ljudem v stiski, sodelovanje in druženje,« še poudarja Mojca Pavlišič: »Nenazadnje je tudi izobrazba pomembna za življenje, zato je prav, da je dostopna vsem otrokom.«