Prelepili embalažo, da skrijejo strupeno snov?

LJUBLJANA, SEUL – Navadili smo se, da so nam vse vrste (sezonskega) sadja dostopne vse leto, da na policah trgovin nikoli ničesar ne zmanjka, prav tako radi uživamo v tej ali oni pijači, četudi jo polnijo na drugem koncu sveta.



Proizvajalci pijač radi poudarijo, da so njihovi izdelki brez maščob, glutena in ogljikovih hidratov, pogosto pa pozabijo povedati, koliko sladkorja in aditivov je v njej. Za uporabnika je tako in tako najpomembnejši občutek, da se je odžejal. S čim, večina ne spremlja pozorno. Drobni deklaracijski napisi na plastenkah in pločevinkah so za marsikoga neberljivi, a tudi nepomembni, ko telo zahteva tekočino. In ena bolj priljubljenih in prisotnih tekočin je voda oziroma »osvežilna pijača« z okusom aloje vere, ki jo iz Tajske, Tajvana ali Južne Koreje uvaža ducat naših podjetnikov. Med njimi je ena najbolj razširjenih tista blagovne znamke Lotte, v kateri je – po reklami na embalaži – kar 24 odstotkov aloje vere (v gelu in prahu, kot pojasnjuje drobni tisk). Pijačo k nam ter še v Avstrijo, Nemčijo in Italijo uvaža podjetje BCA iz Ljubljane.

