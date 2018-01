Preiskava zaradi NLB: bodo nezakonito državno pomoč izterjali?

LJUBLJANA – Evropska komisija po neuradnih informacijah resno dvomi, da je lahko slovenski predlog o NLB enakovreden prvotni prodajni zavezi. V prihodnjih dneh naj bi začela poglobljeno preiskavo, med katero bosta strani še poskušali doseči ustrezen dogovor. Če to ne bo mogoče, lahko komisija od Slovenije zahteva izterjavo nezakonite državne pomoči NLB.

Evropska komisija naj bi se na decembrski uradni predlog Slovenije za spremembo zaveze glede privatizacije NLB odzvala zelo kmalu, v prihodnjih dneh.

Predlog neustrezen?

Slovenski predlog, ki vključuje prošnjo za znaten odlog predvidene delne prodaje banke in imenovanje upravljavskega zaupnika, naj bi bil za Bruselj neustrezen. Komisija namreč po neuradnih informacijah resno dvomi, da je lahko ta predlog enakovreden prvotni prodajni zavezi.

Slovenija bi morala v skladu z zavezami v zameno za bruseljsko odobritev državne pomoči NLB v času krize leta 2013 prodati 75 odstotkov minus eno delnico banke, in sicer najmanj 50 odstotkov do konca lanskega leta, preostanek pa do konca tega leta.

Mogoča izterjava

Ker polovičnega deleža banke ni prodala do konca lanskega leta in ni izvedla predvidenega protiukrepa prodaje balkanskih bank NLB, je zdaj državna pomoč NLB iz leta 2013 nezakonita.

V prihodnjih dneh naj bi komisija začela poglobljeno preiskavo. Po tem imajo Slovenija in vse zainteresirane strani mesec dni časa za komentarje.

V komisiji po neuradnih informacijah upajo, da bodo v času preiskave s slovenskimi oblastmi konstruktivno sodelovali in da jim bo uspelo doseči ustrezen izid. Če to ne bo mogoče, lahko komisija od Slovenije zahteva izterjavo nezakonite državne pomoči.