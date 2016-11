Preiskava: Avdićevemu šefu Oblaku in ostalim grozi več let zapora

LJUBLJANA, KOPER – Na območju policijskih uprav Ljubljana in Koper danes 56 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in štirje kriminalisti PU Ljubljana na podlagi odredb sodišča opravlja hišne preiskave in druga preiskovalna opravila ter išče dokaze o storitvi kaznivih dejanjih s področja gospodarstva in korupcije, so o dogajanju na sedežu Infoneta, kjer dela tudi znani voditelj Denis Avdić, sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU).



Kdo naj bi se znašel v preiskavi – Leo Oblak, ustanovitelj družbe Infonet (da ga preiskujejo, so nam potrdili tudi v omenjeni družbi);

– Lekarna Ljubljana in posli Marka Jakliča, je poročal Pop TV;

– predsednik uprave Kemofarmacije Davorin Poherc, poroča 24ur.com.

Dodajajo, da gre za policijska opravila v okviru predkazenskega postopka, ki poteka zoper šest fizičnih oseb v povezavi s kaznivimi dejanji:

– nedovoljeno sprejemanje daril, za katero je predpisana kazen zapora do petih let;

– nedovoljeno dajanje daril, za katero je zagrožena kazen zapora do treh let;

– pranje denarja, za katero je zagrožena kazen zapora do petih let, in

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za katero je zagrožena kazen zapora do enega leta.

V okviru današnjih hišnih preiskav doslej nobena oseba ni bila pridržana.