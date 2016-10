Predstavljamo tri najboljše računalnike za uspešne šolarje

Pomemben delež pri pridobivanju znanja pa zajema tudi poznavanje in samozavestna raba računalnikov. Računalniki so namreč prodrli v vsako poro našega vsakdanjika – resnici na ljubo si večina ljudi več ne predstavlja dneva brez njega ali vsaj njegovega nadomestka v obliki pametnega telefona.

Računalnike nepismenosti si današnji otroci več ne morejo privoščiti

Ker je računalniška pismenost postala tako osnovna, je izjemno pomembno, da ima vsak šolar na voljo računalnik, na katerem se bo učil osnovnih spretnosti, kot so tipkanje, uporaba miške in nato uporabe e-pošte, urejevalnika besedil, brskanja po spletu itd. Sploh spretno brskanje po spletu je ključnega pomena za pripravo seminarskih nalog, iskanje informacij, prezentacije … Dobre računalniške spretnosti so odlična popotnica za uspešno iskanje zaposlitve v večini dejavnosti, najpogosteje pa celo pogoj. Če vaš šolar nima računalnika ali ima zastarelega, vi pa ne veste, kaj izbrati, smo za vas pripravili 3 predloge, ki najbolje združujejo zmogljivost glede na potrebe vašega otroka oz. cele družine.

Naši 3 TOP predlogi: računalniki za učence, dijake in študente po akcijskih cenah

Za osnovnošolce



Osnovnošolci se na računalniku učijo tipkanja in uporabe miške ter osnovnih funkcionalnosti računalnika. Starejši razredi se morajo že znajti na internetu in sami ustvariti besedilo v Wordu. Prava izbira za osnovnošolce bo notesnik Asus, ki ima že inštaliran Windows 10, 4-jedrni procesor, kar 1 TB diska, kar je več kot dovolj za dokumente, fotografije in risanke. Notesnik ima vgrajeno kamero in tehta samo 2 kg.

Ob naročilu v tej akciji vam podarimo še Office 365 v vrednosti 64 €, za dodate 1€ pa vam dodamo še nahrbtnik za laptop.

Samo 299,00 €, naročite tukaj <<

Za dijake in študente

Dijaki in študenti so že precej zahtevnejši uporabniki računalnikov, zato smo zanje izbrali nekaj boljšega. Prenosnik z zmogljivi komponentami HP 250ima priljubljen procesor zadnje generacije Intel Core i5, zaslon z visoko ločljivostjo velikosti 15,6", ločeno grafično kartico, 8 GB pomnilnika in izjemno hiter disk SSD. Notesnik bo kos zahtevnim nalogam, kot so urejanje fotografij, gledanje HD videov, oblikovanje in napredna uporaba Excela.

K notesniku pripada še darilo, Office 365 v vrednosti 64 €, ob doplačilu 1 € pa še praktičen nahrbtnik za notesnik.

Samo 729,90 €, naročite tukaj <<

Stacionarni računalnik

Če si želite en računalnik za več šolarjev, ki bo hkrati tudi družinski računalnik, vam priporočamo Anni Home Optimal. Ta srednje zmogljiv računalnik ima procesor Intel Core i3, veliko prostora za shranjevanje (1TB), 4 GB pomnilnika in seveda že pripravljen Windows 10, tako da se vam ne bo treba ukvarjati z inštalacijo.

Naš izbor je narejen na podlagi želja staršev, ki nas pogosto vprašajo, kakšen računalnik naj kupijo otroku. Verjamemo, da so izbrani 3 idealna kombinacije zmogljivosti in cene, če pa iščete nekaj drugačnega, pa smo vam z veseljem na voljo s strokovnim nasvetom in bogatimi izkušnjami.

Ker si težko predstavljamo družinski računalnik brez urejevalnika besedil, vam ob nakupu podarimo paket Office 365 v vrednosti 64 €.

Samo 499,00 €, naročite tukaj <<