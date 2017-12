Predstava in darila za 150 otrok

LJUBLJANA – Neprecenljivo doživetje je, ko dobri decembrski možje prižgejo iskrice v otroških očeh. Ko pa se jim pridružijo še dobri ljudje in pripravijo praznovanje z dobrodelno noto za kar 150 otrok, te iskrice izbruhnejo v pravi vulkan najčistejšega veselja. Tako je malo pred božičnimi prazniki Lions klub Trnovski zvon Ljubljana v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije – Območno združenje Ljubljana in Zvezo prijateljev mladine Slovenije z dobrodelno predstavo Tinko Polovinko osrečil kar 500 obiskovalcev in z darili, ki so jih pripravili v nekaj podjetjih (Hofer, DM, Spar, Kraš in Argeta - Atlantic Grup d.d.), razveselili 150 otrok. Tako izvajalci kot Festivalna dvorana z direktorico Pionirskega doma Viko Potočnik so se odpovedali honorarju.

»Vzdušje je bilo neverjetno, igralec Jernej Čampelj je tako dobro animiral otroke, da so kar rinili na oder in postali del predstave. Neverjetno je, kako se da z malo truda narediti ogromno veselja otrokom, če se le stopi skupaj,« je navdušena po predstavi članica Lions kluba Trnovski zvon Ljubljana Hana Souček Martinc, ki je pomagala pri organizaciji dogodka. Predvsem se pohvali, da je šlo za kar dva dobra namena na en mah, trnovski lionsi so namreč za otroke iz socialno ogroženih družin podarili kar 300 brezplačnih vstopnic, pri podjetjih so zbrali darila za kar 150 otrok, povrhu so s prostovoljnimi prispevki in prodanimi vstopnicami zbrali še več kot 500 evrov za petletnega Muhameda z Brezovice, ki boleha za cerebralno paralizo in ga spomladi čaka operacija v ZDA, po kateri bo lažje hodil.



»Ta vsota ne bo pokrila vseh potreb družine malega Muhameda, ki si želi biti ob njem. A mi zbiranje nadaljujemo, prav tako zanj še vedno zbirajo na Rdečem križu Slovenije,« je še povedala Hana Souček Martinc, dečkova mamica pa se še enkrat zahvaljuje vsem skupaj za dobrodelne prispevke in kar ne more verjeti, da ni več sama na trnovi poti za sinovo zdravje. »Še nedavno sem se počutila tako nemočna, zdaj pa čutim, da Muhameda vendarle čaka lepše življenje,« nam je povedala Mirela Nuhič, ko smo poročali o dečku, ki ga je iztekajoče se leto razveselilo z novico, da mu je ZZZS odobrila operacijo v tujini, v prihodnjem letu pa bo že veliko lažje hodil.