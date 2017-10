Predsedniški kandidat, ki je napovedal odstop, sporočil končno odločitev

MARIBOR – Predsedniške volitve so vse bliže, kampanja pa v polnem zamahu. Eden od uradno potrjenih kandidatov, ki je zbral dovolj podpisov za vložitev kandidature, je včeraj za danes pet pred dvanajsto sklical tiskovko, na kateri bo sporočil odločitev, ki je dokončna.

Mnogi so predvidevali, da bo Andrej Šiško iz predsedniške bitke odstopil, a se to ni zgodilo. Danes je sporočil, da se ne umika in da še ostaja v boju za predsedniški stolček.