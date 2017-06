Predsedniške volitve: bralci za zabavljače

LJUBLJANA – V duhu prihajajočih predsedniških volitev smo vas v zadnji anketi vprašali, kdo bi bil pravi predsednik za Slovenijo. Med vsemi možnostmi, med katerimi ste lahko izbirali, ste izbirali zlasti tri – aktualnega predsednika in edinega slovenskega politika, ki je opravljal tudi funkcijo predsednika vlade in parlamenta Boruta Pahorja, nekdanjega komika, zdaj pa kamniškega župana Marjana Šarca in pa – nobenega od njih.

Skoraj tretjina (32 odstotkov) sodelujočih v anketi jih namreč meni, da bi bil najboljši predsednik za Slovenijo Pahor, medtem ko se je za Marjana Šarca odločila četrtina sodelujočih. Za Zmaga Jelinčiča Plemenitega se je odločilo devet odstotkov bralcev, za slovenskega veleposlanika v Skopju Milana Jazbeca pet odstotkov, za dolenjskega komika Žiga Papeža pa tri odstotke.

Jožef Jarh in Milan Robič sta ostala brez glasov, je pa zanimivo, koliko bralcev meni, da nobeden od naštetih ne bi bil dober predsednik – teh je v naši anketi kar 26 odstotkov.

Vabimo vas k sodelovanju v novi anketi. Najdete jo ob desnem robu naše naslovne strani.