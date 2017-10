Predsedniške izjave, ki so dvigovale prah

LJUBLJANA – Besede, ki jih izreče predsednik republike, dosežejo široko javnost in pogosto naletijo na njene odzive. Dosedanji predsedniki so znani po bolj ali manj posrečenih javnih izjavah: z nekaterimi so se vpisali v zgodovino, druge pa bi tudi sami verjetno najraje pozabili.

Morda je najslavnejši izrek v zgodovini samostojne Slovenije tisti predsednika republike Milana Kučana ob razglasitvi samostojnosti na Trgu republike v Ljubljani 26. junija 1991: »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan.« Že naslednji dan se je pričela agresija JLA na Slovenijo.

V zgodovino pa se je vpisal dialog nekdanjega predsednika Janeza Drnovška s prebivalci Ambrusa, ko je konec decembra 2006 romski družini Strojan tja pripeljal bivalne zabojnike. Krajani Ambrusa so mu to preprečili, Drnovšek pa jim je zabrusil: »A ste vi ljudje ali kaj ste?« Proti koncu življenja se je Drnovšek predal duhovnosti in izdal tudi več knjig. V njih je mogoče najti misli, kot je »Če delate dobro, se bo dobro tudi povrnilo.«

Prvorazredni in drugorazredni

Drnovškov naslednik Danilo Türk je marca 2009 sprožil val ogorčenja s svojo izjavo pred proslavo ob mednarodnem dnevu žena v Trbovljah. Na novinarsko vprašanje, ali se bo šel poklonit žrtvam povojnih pobojev v Hudi jami, je namreč odgovoril, da je v Trbovljah zaradi »pravic žensk, zaradi enakopravnosti žensk. To je izjemno pomembna, prvorazredna tema v Sloveniji, tudi politična tema. In zato danes ne nameravam dajati izjav o nobeni drugi temi«. »Rad bi pa ponovil, da sem danes tu zaradi prvorazredne teme in o drugorazrednih temah ne bom govoril,« je dodal. Na vprašanje, ali so povojni poboji drugorazredna tema, pa je pojasnil, »da politične manipulacije okrog tega so«. Türk je zaradi teh besedah ves mandat poslušal očitke, čeprav je naslednji dan poudaril, da gre pri povojnih pobojih za pomembno temo, s katero se Slovenija mora soočiti. »Politično manipuliranje z njo pa je drugorazredno in nesprejemljivo.«

»Strah je največji sovražnik svobode,« pa je še ena od odmevnejših izjav nekdanjega predsednika Türka. S temi besedami se je novembra 2012 odzval na nagovor tedanjega predsednika vlade Janeza Janše ob protestih, ki so v tistem času pretresali Slovenijo.

»Ajde, miška mala« in 'boruting'

Tudi aktualni predsednik Borut Pahor je zaradi svojih nepremišljenih izjav večkrat zašel v težave. Buren odziv javnosti so si prislužili njegovi komentarji na maturantski paradi pred dvema letom, ko je dijake nagovarjal z besedami »Ajde, miška mala, gremo« in »To mi delaj«. Čeprav se je za neprimerno ravnanje javno opravičil in obljubil, da se bo poboljšal, si je prislužil bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta.

Pozornost je Pahor vzbudil tudi ob nedavni predstavitvi svoje kandidature za nov mandat. Na očitke o populizmu je odvrnil, da je »morda v moji politični drži nekaj elementov tega, kar se sicer imenuje populizem, toda nič od tega, kar se imenuje nacionalizem, rasizem ali šovinizem. Nisem popoln in tudi nisem moralna avtoriteta in se to ne trudim biti. Tisto, kar potrebuje država, je človek, ki ima neko politično avtoriteto.«

Še bolj kot izjave pa so odmevale Pahorjeve objave na spletnih omrežjih. Med obiskom v Kairu je na instagramu objavil fotografijo, na kateri nekoliko otožno sloni na ograji, ter jo naslovil Domotožje v Kairu. S tem pa je sprožil 'boruting' – val objav fotografij na isto vižo, ki so jih posnemovalci objavili na posebni strani na facebooku.