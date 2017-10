Predsedniki in predsednice vseh nas

Predsedniški kandidati nam te dni obljubljajo popravek vsega, kar je šlo pri nas zadnjih 26 let narobe. V prihodnjem mandatu se nam bosta cedila mleko in med, ne glede na to, kdo bo predsednik.

Eden pravi, da bi vse tiste, ki so nas zapeljali na ta težka pota, kar zaprl, drugi, da je čas, da na predsedniško mesto stopi mlada generacija, ki z zavoženim stanjem ni imela nič. Spet tretji bi nam pripeljali bližje boga, ki bi nas peljal v prihodnost z več medsebojne ljubezni in strpnosti. In tudi več otrok, želenih ali neželenih.

