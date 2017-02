Predsednika v konfliktu zaradi migrantov: pozval ga je k odstopu

Milan Brglez in Miro Cerar nista več somišljenika, zato je počilo. Foto: mediaspeed

LJUBLJANA – V kabinetu predsednika državnega zbora Milana Brgleza so potrdili, da je premier in predsednik največje vladne stranke Miro Cerar Milana Brgleza pozval k odstopu z mesta podpredsednika SMC. Napetosti v stranki so narasle po tem, ko je Brglez nasprotoval sprejemu novele zakona o tujcih, za katero pa Cerar stoji. Več informacij je pričakovati danes.

Brglez je sicer dalj časa opozarjal na, kot ocenjuje, protiustavno novelo zakona o tujcih in si tudi prizadeval za to, da jo v parlamentarnem postopku popravijo. A s predlogi ni bil uspešen.

Med sprejemanjem zakona je bilo precej napeto tudi med njim in ministrico za notranje zadeve Vesno Györkös Žnidar, ki pa uživa Cerarjevo podporo. Zakon je razdelil ne le koalicijo, pač pa tudi poslance SMC, saj niso glasovali enotno. Državni zbor je s podporo opozicijskih SDS in NSi novelo prejšnji teden podprl s 47 glasovi za in z 18 proti.

Demokratično normalno

Premier Cerar je po sprejetju zakona zanikal, da bi v SMC, ki jo vodi, prišlo do razkola. To, da nekateri poslanci razmišljajo drugače, je za demokratično stranko normalno, je dejal. Dogajanje na seji pa je nakazovalo, da nesoglasij pri tem zakonu v SMC ne bodo zgladili brez prask v strankarskih odnosih.

V SMC zadeve še ne komentirajo, Brglez bo več informacij posredoval danes.

Novela zakona o tujcih, ki v sredo v državnem svetu ni dobila veta, pa bo verjetno še burila duhove, saj se omenja možnost ustavne presoje. Sama novela predvideva možnost izvedbe posebnega ukrepa, ki bi ob zaostrenih migracijskih razmerah omejil vstop tujcev v državo.