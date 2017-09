Predsednik Pahor po košarkarski zmagi podpisal poseben ukaz

Pahorjevi dosedanji nagrajenci z zlatim redom za zasluge LETO 2016 Veliki kancler Suverenega malteškega viteškega reda Albrecht Freiherr von Boeselager v petindvajsetem letu vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Suverenim vojaškim hospitalnim redom svetega Janeza iz Jeruzalema, Rodosa in Malte, za neprecenljiv prispevek Reda k mozaiku globalne humanitarne dejavnosti, ki ga uresničuje tudi kot stalni opazovalec pri Organizaciji združenih narodov, ter za človekoljubno pomoč, ki jo je nudil Sloveniji, nazadnje v času begunske krize. Marko Prezelj za legendarne dosežke v alpinizmu in prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetu. Peter Prevc za izjemne športne dosežke, prispevek k uveljavljanju Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih mladim. Milena Zupančič za dragocen ustvarjalni opus na področju slovenske gledališke in filmske umetnosti, njegovo prepoznavnost v mednarodnem prostoru ter zavzeto delovanje za kulturo solidarnosti.

LETO 2015 Slovenska karitas za odlično uresničevanje človekoljubnega poslanstva ob 25-letnici delovanja. Partizanski pevski zbor Ljubljana za ohranjanje uporniške, bojne in domoljubne pesmi, za 70 let uspešnega delovanja.

LETO 2014 Debora Serracchiani, predsednica vlade Dežele Furlanije - Julijske krajine

za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja na dvostranski in regionalni ravni ter za podporo razvoju slovenske manjšine v Italiji kot elementa zbliževanja med državama. Federica Mogherini, nekdanja zunanja ministrica Italijanske republike

za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja na dvostranski in multilateralni ravni. Akademik dr. Alojz Rebula za izjemen prispevek k uveljavljanju slovenskega jezika, kulture in slovenstva v zamejstvu ob 90. obletnici.

LETO 2013 Tina Maze za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču ter navdih ljudem. Ivo Daneu za izjemne športne dosežke, spodbudo mladim rodovom košarkarjev in drugih športnikov ter za uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču. Športno društvo Narodni dom ob 150-letnici svojega delovanja, za izjemen prispevek k popularizaciji slovenskega športa in razvoju vrhunskega športa Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič za izjemen prispevek zbora k utrjevanju slovenske narodne zavesti v zamejstvu, z ohranjanjem izročila slovenskega odporništva s partizansko in uporniško pesmijo ter za uveljavljanje slovenske kulture.