Predlog ministrstva: postrelili bi 88 medvedov, slabo se piše tudi volkovom

LJUBLJANA – V enem letu bo iz okolja odvzetih 108 rjavih medvedov in 10 volkov. Tako predlaga ministrstvo za okolje in prostor v osnutku odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje (od 1. oktobra 2017) do 30. septembra 2018, v katerem pojasnjujejo, da bo z odstrelom populacija medvedov zmanjšana za 88, medtem ko izgube znašajo še 20 medvedov. »Pri volku je predviden odvzem 10 osebkov. Odstrel, ki je del odvzema, je usmerjen na manjše in mlajše živali. Zaradi zmanjšanja možnosti vpliva na socialno strukturo tropa je pri volku predpisana določba, da se odstrel zaključi takoj, ko število odvzetih odraslih volkov (osebkov, starih dve leti ali več) doseže 40 odstotkov predvidenega odvzema,« pišejo.

Zakaj toliko?

»Višina odvzema je opredeljena na podlagi podatkov spremljanja stanja tako, da je izpolnjen pogoj, da višina odvzema ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije. Rezultati spremljanja stanja pri volku od začetka izvajanja monitoringa kažejo, da številčnost raste. Prav tako preliminarni podatki ugotavljanja številčnosti, ki se izvaja v okviru projekta Life Dinalp Bear, kažejo na dvig številčnosti rjavega medveda. V pripravi je nova ocena številčnosti populacije medveda z gensko-molekularnimi metodami, ki bo predvidoma znana do konca septembra 2017,« pojasnjujejo.