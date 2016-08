Predalič udaril mimo, Slovenija se smeji

LJUBLJANA – »Turki so 1x že bili pred Dunajem. Takrat ga je ubranil Martin Krpan. Ob ravnanju @vladaRS se verjetno obrača v grobu,« je tvitnil Božo Predalič, vidni član stranke SDS in nekdanji generalni sekretar vlade.

Predalič je očitno pozabil, da Martin Krpan ni bil resnična oseba in da je to zgodba, ki jo je Fran Levstik napisal leta 1858. No, so ga pa na to hitro opomnili njegovi sledilci na twitterju. »Martin Krpan ni bil resnična oseba, razen če živite v pravljičnem svetu,« so zapisali. Nekdo je celo pripisal, da mu je »Peter Klepec delal orožje in s tem premagal dečka s čudežno svetilko.«

Ob množičnih opozorilih je Predalič še dodal: