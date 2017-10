Pred tremi leti zasadili trte, zdaj pili prvo vino

Med obiskovalci so bili v glavnem poslovni partnerji in prijatelji, ki so pred dobrimi tremi leti zasadili svoj vinograd. FOTO: Oste Bakal

PRLEKIJA – Lep in sončen, naravnost prečudovit dan ob izteku letošnjega septembra je v vinograde ob Zidanici Malek na prleškem očaku Jeruzalemu privabil množično in pisano druščino ljubiteljev vrhunskega vina. Pravzaprav so jih povabili družina Puklavec in zaposleni pri največjem slovenskem vinarju Puklavec Family Wines Ormož, ki obdelujejo vinograde z dobrima dvema milijonoma trsov, torej imajo za vsakega slovenskega državljana enega. Tokrat so medse povabili predvsem poslovne partnerje in prijatelje, ki so pred dobrimi tremi leti zasadili svoj vinograd.

Šipon bo izjemen

Skupno zgodbo so začeli pisati leta 2014, ko so skupaj posadili trte šipona, sledilo je prvo opravilo v vinogradu, lani prva skupna trgatev, letos pa je bil trud vseh navzočih poplačan, saj so prejeli svoje prvo vino, šipon letnik 2016. V vinogradu je tudi deset trsov Slovenskih novic, ki so že ob prvi trgatvi prispevale odličen prinos šipona, tokrat, na drugi trgatvi, pa je bilo grozdja in s tem mošta še več. Pravzaprav so vsi trsi, sploh glede na mladost, ponudili izjemen pridelek. Dobra stotnija gostov je uživala ob pokušanju vrhunskih vin in penin ter letošnjega mošta.

Degustirali so tudi odlični šipon 2016 s prve trgatve. Izjemni naj bi bili po prepričanju strokovnjakov tudi letošnji šipon in preostala vina s tega območja. Bilo je namreč veliko sonca, zaradi česar so grozdne jagode izjemno sladke.

Organizatorji pod vodstvom vodje marketinga Sonje Erčulj ob koncu trgatve niso prezrli ničesar in več kot 120 gostov, med katerimi so bili tudi znani Slovenci, se je med nazdravljanjem z vrhunsko letino ter ob odlični hrani znanega gostišča Rajh iz Bakovcev počutilo odlično. V imenu družine Puklavec, lastnikov vinske kleti, sta goste pozdravila in nagovorila Vladimir Puklavec in hči Tatjana, vesela, da so se po enem letu zopet zbrali v tako velikem številu. Udeležence je nagovoril tudi Mitja Herga, direktor in glavni enolog Puklavec Family Wines: »Leta 2014 smo skupaj sadili, lani prvič trgali grozdje, danes pa vam s ponosom predstavljamo plod vašega truda, vaš šipon. Pred vami je vino, pridelano iz grozdja, ki ste ga lani prav vi potrgali v tem vinogradu. Odlikuje ga značilna šiponova cvetica, v vinu pa zaznamo značilne arome zelenega jabolka, banane in belega cvetja. Tisto, kar naredi vaše vino še posebno zanimivo, pa sta dolg pookus in veliko karakterja.«

Pravzaprav je bila prvotna zamisel vinarja, da bodo s povabljenci tudi letos skupaj potrgali grozdje v znamenitem vinogradu, a jih je prehitela narava. Zaradi izrednih vremskih razmer je namreč grozdje letos predčasno dozorelo, zato so morali vinogradniki pospešiti proces in pohiteti s trgatvijo. Dogodek so nato posvetili koncu trgatve in svojemu šiponu, ki so ga vsi navzoči težko pričakovali. Srečanju so se pridružili številni poslovni partnerji, okoliški župani in predstavniki podjetij, ki so svojo trto zasadili leta 2014 in s tem prispevali k zgodovinski javni obnovi vinograda, ki spada med največje pri nas. Na nepozabni dogodek, pravi vinogradniško-vinarski praznik, so prišli tudi vinski vitezi ter nekatere lokalne vinske kraljice, med njimi Katja Kolarič, jeruzalemska vinska kraljica, Dragica Ribič, cvičkova princesa, Katarina Plut, kraljica metliške črnine, in ptujska vinska kraljica Urška Repič.

Za smeh je s stand up nastopom poskrbel priljubljeni komik Vid Valič, za glasbo pa legendarni Vlado Kreslin, lokalni oktet Kogovski dečki in narodno-zabavni Ansambel Ritem, ob katerem so se zavrteli člani Folklorne skupine Kog. Svojevrsten pečat so z domačimi slaščicami dodale tudi simpatične Prlečke iz Aktiva kmečkih žena Kog.