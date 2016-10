Pred prazniki policija opozarja: Tu lahko na vas preži nevarnost

LJUBLJANA – Pred nami so prihajajoči praznični dnevi, in sicer v ponedeljek, 31. oktobra, dan reformacije ter v torek, 1. novembra, dan spomina na mrtve. Tako kot prejšnja leta se bo marsikdo v tem času odločil za krajši počitek in izlete, obiske prijateljev in svojcev ali obiskovanje pokopališč. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na lastno varnost in varnost svojega premoženja. Zlasti je v prihajajočih dneh pričakovati povečan promet, predvsem na cestah, ki povezujejo večja središča, in cestah, ki vodijo do pokopališč, kjer bodo potekale tudi žalne slovesnosti. Policisti svetujejo, da se na pot odpravite pravočasno, dosledno upoštevate cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometne signalizacije v bližini pokopališč.

Izkoristijo priliko

V času praznikov bodo najbolj obiskana parkirišča ob pokopališčih. Policisti zato svetujejo, da v osebnih avtomobilih, parkiranih v neposredni bližini pokopališč, ne puščate vrednejših predmetov na vidnih mestih (npr. na sedežih), vozila dosledno zaklepate in ne puščate ključev v ključavnicah, saj nekateri storilci kaznivih dejanj izkoristijo nepazljivost ljudi in izvršijo kazniva dejanja (tatvine torbic, denarja, mobilnih telefonov, dokumentov ter drugih predmetov) iz vozil.

Ko vas ni doma

Tudi v času odsotnosti od doma nikar ne pozabite na preventivno ravnanje in zavarovanje svoje lastnine. Žal se pogosto dogaja, da nepridipravi praznike izkoristijo tudi za storitev premoženjskih kaznivih dejanj (vlomi v hiše, stanovanja, poslovne prostore, vozila in druge objekte).

Previdno tudi na cestah

Pešci so v jesenskih in zimskih mesecih ter v času, ko so vremenske razmere običajno neugodne, med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu. Policisti zato priporočajo, da udeleženci v prometu spoštujejo predpise, so pozorni na šibkejše udeležence, ravnajo v cestnem prometu odgovorno in strpno ter se pod vplivom alkohola ne odpravijo na cesto.

Pazite na noč čarovnic

Med prazniki velja tudi odredba o omejitvi v prometu pri praznovanju noči čarovnic, ki je tradicionalno povezana tudi s prireditvami, zabavami ali druženjem. Policisti opozarjajo na morebitna nezaželena ravnanja in predvsem pretiravanje posameznikov, ki lahko vpliva na osebno varnost in varstvo javnega reda. Prepovedana ravnanja so zlasti nedostojno, vsiljivo in nasilno vedenje, pretepanje, vandalizem, poškodovanje tuje stvari itd. Prepovedano je tudi voziti z maskami – globa za prekršek je 120 evrov.