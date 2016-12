Pred operacijo birt, zdaj pa na berglah

LJUBLJANA – Si predstavljate, da ste danes še povsem zdravi oziroma nimate kakšnih večjih zdravstvenih težav, že naslednji dan pa lahko hodite le še z berglo in imate ves čas probleme z odvajanjem blata in urina? Takšno zgodbo ima namreč za seboj 57-letni Marijan Novak z Dola pri Borovnici, ki je še danes prepričan, da mu vsega tega ne bi bilo treba prestajati, če bi v Zdravstvenem domu Ljubljana že njegov prvi klic vzeli zares in če bi ga ob poznejšem prihodu v UKC Ljubljana takoj operirali. Zato se je odločil, da bo zaradi, kot je prepričan, nestrokovnega ravnanja zdravstvenih delavcev proti obema ustanovama vložil tožbo, v kateri zaradi pretrpljenega strahu zahteva 2800 evrov, zaradi pretrpljenih telesnih bolečin in neugodnosti pri zdravljenju 12.500 evrov in zaradi duševnih bolečin zaradi splošnega zmanjšanja življenjskih aktivnosti 39.500 evrov (skupaj torej 54.800 evrov).



»Zvečer me je bolela noga in sem šel ležat. Okoli treh zjutraj pa me je uščipnilo v hrbtu in imel sem neznanske bolečine,« se je tistega zgodnjega jutra 2. decembra 2013 na sodišču spominjal Novak. Seveda je takoj poklical dežurnega zdravnika na številko 112 in mu natančno opisal svoje težave. Potožil mu je, da se ne more premakniti in da ga zelo boli hrbet, ter zaradi neznosnih bolečin zahteval injekcijo. »Želel sem rešilca in dohtarja. Nič nisem čutil v zadnjici, tako je bolelo. Povedal sem, da ne morem vstati in da boli,« je nadaljeval. Zdravnica na drugi strani telefona pa je na njegovo prošnjo odgovorila, da »je malce čudna ura za injekcijo dajat'« in da naj najprej vzame naklofen oziroma protibolečinsko tableto ter da naj, če ta še vedno ne bo prijela, pokliče po sedmi uri zjutraj in bo takrat zdravnik prišel do njega.

