Pred nami so hude ure: Arso objavil izredno sporočilo

LJUBLJANA – Agencija za okolje je nekaj po 10. uri objavila izredni bilten. Vanj so zapisali: »Po podatkih Agencije RS za okolje bodo v nedeljo dopoldne močneje naraščale reke na jugu, jugovzhodu in v osrednji Sloveniji. Popoldne in v noči na ponedeljek bodo močneje narasle še reke na zahodu in severozahodu Slovenije. Ob tem lahko pride do razlivanj posameznih rek na območjih pogostih poplav. Naraščanje rek se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek, vmes pa bodo krajša umirjanja naraščanja posameznih vodotokov.«

Vremenska napoved za danes v sliki.

Tako naj bi padalo jutri.

Moker bo tudi torek.

Tole še sporočajo iz Arsa.