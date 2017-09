Pred Magno nova težava, dovoljenje se odmika

HOČE - Upravni odbor okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green (AAG) je sinoči na svoji korespodečni seji z večino glasov sprejel sklep, da se AAG pritoži na okoljevarstveno soglasje, so zvečer sporočili iz društva.

Pojasnjujejo, da se je Alpe Adria Green - mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, ki deluje po sklepu MOP v javnem interesu na področju okolja in na področju narave, se je 18.05.2017 *prijavila v postopek izdaje Okoljevarstvenega soglasja za poseg Industrijski obrat Magna Nukleus, nosilcu nameravanega

posega MAGNA STEYR, avtomobilski dobavitelj d.o.o. V tem postopku AAG zastopa tudi Civilno iniciativo Miklavž Miklavž na Dravskem polju.

Ugotovitve okoljevarstvenikov:

1. AAG ugotavlja, da je vlada povsem zanemarila organizirano javnost, saj bi že v letu 2016 morala sklicati vsaj posvet nevladnih organizacij (NVO) in drugih oblik civilne družbe in predstaviti problematiko umeščanja Magne Nukleus v prostor. Pri tem je jasno, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v čigar pristojnost taka dejavnost sodi, povsem odpovedalo.

Kakor da MOP ne bi poznalo Aarhuške konvencije, ki jo je ratificirala tudi Slovenija, ki posebej poudarja, da se posegi, posebno tisti z večjim

vplivom na okolje in naravo, predstavijo javnosti, dokler so še vse možnosti odprte.

Krivda za časovno stisko je povsem na strani MOP, zaradi česar bi morala ministrica odstopiti, saj je spravila investicijo v kritično fazo.

2. Vlada in MOP se ne morejo obnašati dvolično, saj je dejavnost NVO v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) opredeljena kot pozitivna. Še več. V 12. členu (načelo spodbujanja) država in občina spodbujata dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Država in občina tudi spodbujata ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja.

NVO niso v ničemer krive za časovno stisko. Celo več, tvorno so prispevale pripombe in zahteve, ki so v skladu z varstvom okolja in trajnostnim razvojem. Še posebej so k temu poklicane organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja in narave (153.člen ZVO-1). NVO niso krive, če država nima izdelane strategije varovanja rodovitnih površin in umeščanja industrije v prostor, če ji vodovarstveno območje nič ne pomeni, niti okoljsko pomemben gozd. Vloga AAG na področju okolja in narave je legitimna v tem, da opozarja in zahteva varovanje teh delov okolja.

3. Ali naj NVO po novem skrbijo še za delovna mesta, čeprav ji ARSO in MOP ter ZVO-1 odrekajo ta vpliv? Kljub temu smo v AAG povezani tudi s

strokovnjaki, ki poudarjajo, da so tudi v kmetijstvu številna delovna mesta. Pri čemer pogrešamo ustrezno strategijo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je zatajilo pri umeščanju Magne Nukleus v prostor in očitno ne sledi trajnostnemu razvoju. Krivdo naj kar prevzame minister tega organa, ne pa, da se zvrača krivda na okoljsko upravičene pripombe NVO in AAG posebej.