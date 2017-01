Pred lastno družino beži v krizni center

KANIŽARICA – »Grem v krizni center. Iz dneva v dan se bojim in tako ne morem več živeti. Z živci sem na koncu. Moram malo priti k sebi, za hojo namreč potrebujem bergle, saj me je pred desetimi leti poškodoval sin, lani me je udaril še mož,« je začela svojo pripoved Marjanca Hudorovac iz Kanižarice.



Kdo je ne pozna v Beli krajini, sploh vse socialne ustanove in policija? Ta mora velikokrat posredovati v tem romskem naselju, na pomoč jih kliče Marjanca, a zgodi se celo, da je potem ona kaznovana, češ da ni res, kar je povedala v prijavi. Ja. Veliki problemi ene same družine, ki pa so pravzaprav odsev celotne romske problematike na Dolenjskem in v Beli krajini, začinjene z nasiljem, grožnjami, alkoholom in drogo. Ter seveda bogato zabeljeno z državno pomočjo, ki pa očitno stanja ne rešuje, prav nasprotno, poglablja ga.

