Pred desetletjem je umrl, vojna okoli njegovega kipa pa traja in traja

ZAGORJE – V teh dneh se nadaljuje spor, ki se zaradi pokojnega dr. Janeza Drnovška vleče že več let. Na sodišču so si nasproti stopili občina ter svojci pred skoraj desetletjem umrlega politika. Leta 2010 je njegov sin Jaša vložil tožbo zaradi kršitev osebnostnih pravic, po dr. Drnovšku je občina namreč poimenovala park, vanj pa postavila kip z njegovo podobo. Nestrinjanje so svojci na občino pisno naslovili že tedaj, ko so izvedeli, kaj imajo v načrtu.

7 let je, odkar je Jaša Drnovšek na sodišče vložil tožbo proti občini.

Postavitev kipa in poimenovanje parka da pomeni poseg v njegovo pravico na lastni podobi, zaradi tega je sin dr. Drnovška menil, da občina pokojnega očeta in njegovega življenjskega nazora ne spoštuje ter tako kazi njegovo podobo. S tem so prizadeta tudi čustva tožnika in njegov spomin na očeta, kar pomeni kršitev pravice do pietete. Drugače so menili na občini: dr. Drnovšek je bil njihov meščan in častni občan, postavitev kipa in poimenovanje parka pa razumejo kot čast in privilegij. Svojega ravnanja v nobenem primeru ne dojemajo kot poseg v zasebnost, saj gre za javno in politično znano osebnost. O kipu pravijo, da ni ne kičast, ne megalomanski, v ničemer ne izstopa, niti ni žaljiv do pokojnika, njegovega dela ali družine.

»Ravnanje in odziv svojcev me žalosti in preseneča, čeprav jim priznavam pravico do lastnih stališč. Vendar to ne pomeni, da jih razumem ali se strinjam z njimi. Tudi z držo oziroma namestitvijo kipa smo hoteli pokazati, da je bil dr. Drnovšek skromen človek,« je takrat med drugim povedal župan Matjaž Švagan. Na občini tudi niso razumeli zahtev svojcev, še manj pa, da zaradi kipa in parka trpijo posledice v obliki sramu, nemoči ali ponižanja. Park je urejen, redno vzdrževan, kipa nihče ni oskrunil, ni vandalizma ali komercializacije. »Če bi prodajali majice, kozarce in podobno z njegovim likom in imenom, bi razumel, temu bi tudi sam nasprotoval. Tako pa je ravnanje svojcev po mojem nerazumljivo. Res je bil pokojnik član njihove družine, a je bil tudi javna oseba, kar bi morali razumeti in sprejeti,« je takrat dodal župan.

Svojci želijo kip odstraniti, občina ne, zdaj bo o tem odločalo ustavno sodišče.

Za razplet zadeve je moralo poskrbeti sodišče. Okrajno je pritrdilo pokojnikovi družini, višje in vrhovno pa sta potrdili pritožbe občine in razsodili v njen prid. A spor še ni končan, saj so se svojci dr. Drnovška odločili svoj prav iskati še na ustavnem sodišču. Tokrat zoper sodbo, da sta postavitev kipa in poimenovanje parka v javnem interesu ohranjanja spomina na državnika, ki je pozitivno zaznamoval zgodovino države.

Epilog bo, ne glede na to, komu v prid se bo zadeva razpletla, zagotovo zanimiv. Po neuradnih podatkih tovrstnega primera slovenska sodna praksa namreč še ni imela, morebitna ugoditev zahtevam svojcev pa lahko sproži vrsto enakih sodnih zadev, ki bi za sabo potegnile umikanje, odstranjevanje in rušenje zgodovinskih obeležij.