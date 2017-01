Pred 60 leti je umrl arhitekt Jože Plečnik

LJUBLJANA – Dan po prazniku svetih treh kraljev, 7. januarja 1957, je v svojem domu na Trnovem v Ljubljani umrl slovenski arhitekt Jože Plečnik. Rodil se je pa 23. januarja 1872 na ljubljanskem Gradišču, nedaleč od slovite gostilne Pod lipco, očetu mizarju Andreju Plečniku, po rodu iz Hotedršice, in mami Heleni, dekliško Moljki ali Molki. S poklicnimi uspehi sta se odlikovala tudi Jožetova brata, starejši Andrej kot duhovnik in mlajši Janez kot zdravnik, patalog, anatom, profesor in trikratni dekan medicinske fakultete.



Zavestna ponižnost



Jože Plečnik je z zavestno ponižnostjo stremel k Bogu ne le s svojimi deli, ampak tudi zasebno, o čemer je sam na primer v pismu bratu Andreju pisal: »Moč in ponižnost naj vsadi v me, da bodo moja dela v čast Njegovo.« Njegova vodilna misel je bila: delati dobro za Boga in v njegovo slavo. Tako je tudi dal zapisati na zakristijski gong bogojinske cerkve.



Na poti v službo se je skoraj vsak dan ustavil v stolnici, kjer se je zatopil v molitev. Globoka vera je bila njegova stroga zasebna opredelitev, ki pa je po vojni zmotila vehementne oblastnike. Da bi preverjali njegovo lojalnost, so mu naročali partizanske spomenike. Ob zapovedani rdeči zvezdi je nanje vključeval – neveščemu očesu sicer bolj ali manj neopazno – tudi križ in druge krščanske simbole. Saj je splošno poznano, da je bila katoliške vere velika večina padlih partizanov. Ravnal je tako morda tudi skladno s svojo dediščino iz otroštva: ko so zvečer doma molili rožni venec, ga je oče vedno sklenil s prošnjo »Molimo za zdravo pamet!«

