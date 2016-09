Preberite, kaj je storil z Intersportom

LJUBLJANA – Poslovni sistem Mercator, d. d., in družba Enterprise Fund VII iz Poljske, zasebni investicijski sklad, ki ga upravlja Enterprise Investors, sta podpisala kupoprodajno pogodbo o prodaji oz. nakupu skupine Intersport, ki je nosilka licence Intersport za regijo zahodnega Balkana, sporočajo iz Mercatorjeve službe za odnose z javnostjo. Kot so zapisali, je vrednost transakcije skoraj 34,5 milijona evrov: »Skupina Intersport je v času poslovanja v okviru Mercatorja postala nesporni športni trgovec številka ena v Sloveniji in eden najuspešnejših trgovcev s športno opremo v širši regiji. Transakcija zagotavlja Intersportu ISI nadaljnjo rast, Mercatorju pa omogoča strateško partnerstvo na področju ponudbe športnih izdelkov. Sinergije prihodnjega sodelovanja je pričakovati za obe družbi, kar bo omogočilo nadaljnjo rast in razvoj ponudbe športne opreme v regiji.«

Prodaja Skupine Intersport je v skladu z novo strategijo Mercatorja, ki se osredotoča na osnovno dejavnost in močno partnerstvo na področju dopolnilne ponudbe v Mercatorjevih trgovskih centrih. Pogodba predvideva, da bo novi lastnik prevzel vse zaposlene v Intersportu kot tudi dejavnost na obstoječih lokacijah.

Toni Balažič, predsednik uprave družbe Mercator, je dejal ob podpisu kupoprodajne pogodbe: »Mercator s to transakcijo pridobiva strateškega partnerja, ki bo omogočal nadaljnji razvoj ponudbe Intersporta ISI, Mercatorjevim in drugim kupcem pa še naprej inovativno, kakovostno in konkurenčno ponudbo športne opreme.«