Praznujejo četrt stoletja, to so njihovi uspehi

25 LET

LJUBLJANA – Prvi slovenski vzajemni sklad KD Galileo, ki ga upravlja družba KD Skladi, praznuje 25 let svojega obstoja, saj je bil ustanovljen 1. januarja 1992. V četrtletni zgodovini mu je zaupalo že preko 52.000 vlagateljev in je danes s 125 milijoni sredstev v upravljanju tretji največji slovenski vzajemni sklad. V 25 letih delovanja je bil sestavni del razvoja slovenskega kapitalskega trga, vzpona kapitalskih trgov in finančne krize ter ponovne postopne rasti.

»Verjamemo, da bomo z našo odlično ekipo, izkušnjami, tradicijo ter strokovnostjo v naslednjih letih še utrjevali naš položaj vodilne družbe za upravljanje v Sloveniji in enega vodilnih ponudnikov plemenitenja sredstev vlagateljev v srednji in jugovzhodni Evropi,« je dejal Luka Podlogar, predsednik uprave družbe KD Skladi.

Uspešno preživeli krizo

V teh letih se je v naložbeni politiki iz slovenskega sklada prestrukturiral v globalni mešani fleksibilni sklad. Danes je KD Galileo eden od 16 podskladov KD Krovnega sklada, ki ga upravlja družba KD Skladi. Za odličnost v upravljanju premoženja je prejel več domačih in mednarodnih nagrad ter v letu 2016 zaseda 47. mesto med 907 skladi po oceni agencije Morningstar, kar ga uvršča med 6 % najboljših vzajemnih skladov na svetu v kategoriji globalnih fleksibilnih skladov. Od začetka delovanja do danes je premoženje vlagatelja v skladu KD Galileo raslo z 12,86-odstotnim povprečnim letnim donosom, kar pomeni, da je imel, kdor je 1. januarja 1992 v KD Galileo vložili 100 evrov, konec leta 2016 na računu že več kot 2000 evrov.