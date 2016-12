Prazniki po moje

Poslanci bodo o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero bi 2. januar že prihodnje leto znova postal dela prost dan, najverjetneje odločali na izredni seji prihodnji torek. Ob njihovi morebitni pravilni odločitvi kar vidim Sama Hribarja Miliča, kako gre v zrak, češ, kakšna škoda se dela delodajalcem in da nikjer na svetu nimajo dveh postnovoletnih dni fraj za zdravljenje mačka.



Ker pred slabimi petimi leti naj bi že politiki izračunali, da bo ukinitev 2. januarja povečala družbeni bruto proizvod za 35 milijonov evrov. K temu taisti politiki seveda v nobenem primeru ne bi prispevali, ker so 2. januarja praviloma na dopustu. In verjetno niso upoštevali, da bi s prostim drugim dnevom v novem letu toliko več zaslužili turistični delavci, saj v tem času celo varčni Slovenci razprejo tošelčke.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«